Il videoregistratore compie 70 anni | storia dell’oggetto che ci ha regalato la libertà di guardare la tv

Settant’anni fa, il videoregistratore è stato introdotto come strumento che ha rivoluzionato il modo di guardare la televisione. Prima di allora, gli spettatori erano vincolati a seguire programmi in orari prestabiliti. Con l’arrivo del videoregistratore, è diventato possibile registrare e rivedere i contenuti quando si desiderava, offrendo maggiore libertà di fruizione. Questa innovazione ha segnato un cambiamento nel rapporto tra pubblico e televisione.

Settant’anni fa la televisione ha smesso di essere un appuntamento fisso per diventare una scelta libera. Il 14 aprile 1956, con la presentazione dell’ Ampex VRX-1000, nasceva ufficialmente il primo videoregistratore della storia: un colosso da 45mila dollari che avrebbe distrutto la tirannia dei palinsesti. Il primo modello stava nelle redazioni e negli studi televisivi, non nei salotti. Eppure dentro quell’oggetto ingombrante c’era già tutto: la fine del palinsesto come legge assoluta e l’inizio di un rapporto diverso tra spettatore e contenuto. La prima registrazione. Il debutto ebbe l’effetto di una rivelazione. A Chicago, durante una riunione dei responsabili e dei proprietari della rete televisiva CBS, un oratore concluse il suo intervento davanti alle telecamere senza lasciare il podio.🔗 Leggi su Open.online Geena Davis compie 70 anni: l’età che racconta una libertà diventata stileSettant’anni oggi, trentacinque di Thelma & Louise: Geena Davis non è solo un’attrice iconica, ma il volto maturo di una… Settant’anni oggi,... Perchè il nastro adesivo si chiama Scotch? La storia incredibile dell’oggetto che ci salva in molte occasioniCi sono degli oggetti di uso comune che maneggiamo quasi quotidianamente ma di cui non conosciamo la provenienza e, nemmeno, le motivazioni delle... Fotocamera digitale per bambini Fotografia Stampa istantanea Foto Videoregistratore su AliExpress 24,49€ (invece di 54,64€) https://rzekl.com/g/1e8d114494275823fa6f16525dc3e8/ulp=https%3A%2F%2Fit.aliexpress.com%2Fitem%2F100500755 - facebook.com facebook