Se ci chiedete perché il nastro adesivo si chiama Scotch, la risposta sorprende. Non è solo un nome a caso, ma ha radici storiche e curiosità che pochi conoscono. Molti di noi lo usano ogni giorno senza sapere da dove venga quel nome, eppure questa piccola etichetta nasconde una storia interessante.

Ci sono degli oggetti di uso comune che maneggiamo quasi quotidianamente ma di cui non conosciamo la provenienza e, nemmeno, le motivazioni delle loro denominazione. Uno, di questi, ad esempio, è il nastro adesivo, anche detto Scotch. Un nome, questo, derivato alla presunta tirchieria dell’azienda 3M, cui si deve proprio la realizzazione del nastro adesivo. Questo, infatti, era composto da colla di falegname e glicerina. Si dice, però, che, per risparmiare, la 3M usasse poca colla. Per questo in molti hanno iniziato ad accusare l’azienda di essere “scozzese”, facendo riferimento alla stereotipata tirchieria degli uomini delle Highlands. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perchè il nastro adesivo si chiama Scotch? La storia incredibile dell’oggetto che ci salva in molte occasioni

