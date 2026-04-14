Il taglio C-shape allungato sta tornando di moda tra i tagli di capelli femminili per il 2026. Recentemente, una modella nota ha mostrato questa acconciatura in una versione morbida e moderna, attirando l’attenzione sui social. Questo stile, che ricorda un classico senza tempo, sembra riappropriarsi dello spazio tra le tendenze attuali. La ripresa di questo taglio suggerisce un ritorno alle linee morbide e naturali, rivisitato in chiave contemporanea.

Com’era? “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. è quello che potremmo dire di alcuni tagli donna. Ce ne sono alcuni che rimangono impressi nell’immaginario collettivo. Tornano ciclicamente, si aggiornano, ma restano immediatamente riconoscibili. Il taglio C-shape è indubbiamente uno di questi. Amato perché incornicia il viso con naturalezza e movimento, oggi riemerge dagli Anni 90 grazie a Gigi Hadid in una versione più lunga e morbida, perfettamente in linea con il desiderio contemporaneo di capelli curati ma non costruiti. Femminile e voluminoso, è tra i più richiesti in salone. Ma questo non ci sorprende: scopriamo tutti i dettagli di questo celebre taglio.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il taglio C-shape allungato torna tra i tagli donna 2026: Gigi Hadid lo rilancia in una versione morbida e contemporanea

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