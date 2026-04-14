Il ruggito di via del Chionso Inaugurato l’Harley Cafè

A Reggio è stato inaugurato oggi un nuovo locale chiamato Harley Cafè, situato in via del Chionso. L’apertura ha attirato l’attenzione di molti, con i motori delle moto che hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace e rumorosa. Il locale si propone come un punto di ritrovo per gli appassionati di moto e non solo, portando una nota di energia nel centro della città.

A Reggio il buongiorno ha da oggi un sound decisamente inconfondibile. Non è solo il rumore dei motori che scaldano, ma l’energia di un nuovo punto di incontro che promette di vivacizzare lo spirito della città. Venerdì si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell’ Harley Cafè, in via del Chionso 20, zona Gavassa, che ha richiamato una folla, fra cui molti appassionati del mito americano su due ruote, che ha sorpreso gli stessi organizzatori. Il progetto, situato strategicamente a fianco dello storico circolo Arci Tunnel, porta con sé un’esperienza già consolidata. Il titolare, infatti, ha scelto di trasferire a Reggio Emilia un format già sperimentato con successo a Modena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ruggito di via del Chionso. Inaugurato l’Harley Cafè Uno spazio per non sentirsi soli: inaugurato a Bovisio l'Alzheimer CafèUno spazio per affrontare l'Alzheimer con incontri mensili sorseggiando un caffè con persone che condividono lo stesso problema.