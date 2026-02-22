Gasperini sul ritorno di Totti alla Roma | Sarebbe una grande risorsa

Gasperini commenta il possibile ritorno di Totti alla Roma, definendolo una risorsa importante. La decisione dipende dalla volontà del club e dalle sue esigenze. Totti, che ha lasciato il calcio da qualche anno, potrebbe contribuire al progetto con la sua esperienza. La società sta valutando diversi aspetti prima di prendere una decisione definitiva. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi, che attendono aggiornamenti ufficiali. La questione resta aperta e ancora senza una risposta definitiva.

Roma, 21 febbraio 2026: in conferenza stampa è tornata d'attualità la questione del ritorno di Totti alla Roma. Gian Piero Gasperini, su specifica domanda, lo ha definito "una grande risorsa", parlando anche di "bella opportunità". L'intervento arriva dopo diversi giorni di segnali pubblici, relativi al possibile rientro di Francesco Totti, nell'organigramma societario. La dichiarazione ha avuto un impatto immediato sul clima presente intorno alla squadra. La frase che riaccende il caso Totti. Gian Piero Gasperini, sul ritorno di Totti, ha dichiarato di aver ironizzato sul "casino" mediatico. L'allenatore ha anche aggiunto che una cena non avrebbe nulla di "male", precisando di non aver "tirato fuori" lui la questione.

As Roma, Gasperini in conferenza: "Il suo ritorno? Sarebbe una risorsa..."Gian Piero Gasperini ha parlato della possibilità di vedere Totti di nuovo in campo, sottolineando che il suo ritorno potrebbe portare esperienza e entusiasmo.

Totti: “Ritorno alla Roma? Stiamo valutando, sono stato a cena con Gasperini”Francesco Totti ha annunciato di stare valutando un possibile ritorno alla Roma, dopo aver cenato con Gasperini.

