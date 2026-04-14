Il posticipo di A Cantù sfiora l’impresa a Bologna Rimandato il traguardo salvezza

Una squadra di pallacanestro ha sfiorato un risultato importante contro la capolista in una partita disputata alla Virtus Arena. Nonostante una serie di otto sconfitte consecutive, la formazione ha combattuto fino alla fine contro la squadra leader del campionato, ma nel finale non è riuscita a ottenere la vittoria. La partita ha avuto un punteggio stretto, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia per tutta la durata dell’incontro.

Una grande Pallacanestro Cantù sfiora l’impresa alla Virtus Arena. La squadra di Walter De Raffaele lotta alla pari con la prima della classe, per quanto reduce da otto ko in fila, ma nel finale si deve arrendere. Nessun dramma in classifica con le sconfitte domenica di Sassari e Treviso (ultima con quattro punti in meno dei lombardi) ma certamente un’occasione persa per chiudere o quasi il discorso salvezza. Perché i brianzoli, toccato il -15 già nel primo tempo, hanno tante chance per rientrare in partita, ma arrivano a 15 palle perse prima degli ultimi dieci minuti finali. Chris Chiozza è un problema in regia, Oumar Ballo ha mani sempre fredde dalla lunetta, e si fa anche male ad inizio quarto parziale rientrando comunque in campo zoppicante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il posticipo di A. Cantù sfiora l’impresa a Bologna. Rimandato il traguardo salvezza Il Verona fa l’impresa a Bologna e torna a sperare nella salvezza: la Fiorentina non va oltre il pariIl Verona fa l'impresa e va a vincere al Dall'Ara in casa del Bologna lasciando l'ultima posizione condivisa col Pisa piombando al penultimo posto. Leggi anche: IL PROGRAMMA. Reggio Emilia ospita Varese. Lunedì il posticipo con Milano-Cantù Buongiorno con gli highlights della vittoria su Cantù x.com La Virtus Bologna supera Cantù 89-79 e conquista il primo successo con Jakovljevic. - facebook.com facebook