Il Papa ' la pace è possibile la storia può cambiare'

Il Papa ha pronunciato un messaggio di speranza durante un discorso tenuto a Annaba, sottolineando che la pace è possibile e che la storia può cambiare. In un momento caratterizzato da tensioni e conflitti a livello internazionale, ha invitato ad avere fiducia nel cambiamento e nella possibilità di costruire un futuro migliore. Le sue parole sono state rivolte a un pubblico internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la speranza in tempi complessi.

Il Papa da Annaba lancia un messaggio di speranza, nonostante il difficile momento a livello internazionale. "Quando ci chiediamo come sia possibile un futuro di giustizia e di pace, di concordia e di salvezza, ricordiamoci che stiamo facendo a Dio la stessa domanda di Nicodemo: ma davvero la nostra storia può cambiare? Siamo così carichi di problemi, insidie e tribolazioni! Davvero la nostra vita può ricominciare da capo? Sì!", ha detto nell'omelia della messa. "L'affermazione del Signore, così piena d'amore, riempie i nostri cuori di speranza. Non importa quanto siamo oppressi dal dolore o dal peccato".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Papa, 'la pace è possibile, la storia può cambiare' Papa Francesco rivela la terribile verita dietro Gesu La Bibbia! Il Papa annuncia una veglia per la pace l'11 aprile: "Bisogna cambiare il cuore di ognuno di noi. Chi scatena la guerra scelga la pace"«Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non... Ucraina, il Papa all’Angelus: “La pace non può essere rimandata”«Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti: quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta...