Il pallone della Champions League passa da Nike a Adidas ma perde le stelle a causa di un brevetto

A partire dalla stagione 2027, il pallone ufficiale della Champions League cambierà fornitore, passando da Nike ad Adidas. Tuttavia, questa transizione comporta anche una modifica nel design: il nuovo pallone di Adidas non presenterà più le stelle che erano caratteristiche del modello precedente. La decisione è legata a questioni di brevetto e proprietà intellettuale, che hanno portato alla rimozione dei simboli distintivi delle edizioni passate.