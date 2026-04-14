Il pallone della Champions League passa da Nike a Adidas ma perde le stelle a causa di un brevetto
A partire dalla stagione 2027, il pallone ufficiale della Champions League cambierà fornitore, passando da Nike ad Adidas. Tuttavia, questa transizione comporta anche una modifica nel design: il nuovo pallone di Adidas non presenterà più le stelle che erano caratteristiche del modello precedente. La decisione è legata a questioni di brevetto e proprietà intellettuale, che hanno portato alla rimozione dei simboli distintivi delle edizioni passate.
A partire dalla stagione 2027 l'iconico pallone che accompagna tutte le partite di Champions League dal lontano 2008 non esisterà più: l'Uefa ha chiuso l'accordo con l'Adidas che ne detiene i diritti esclusivi con i pannelli a stella e la Nike, che ne prenderà il posto sarà costretta a un design totalmente diverso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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