Il nuovo procuratore Capasso | Grande emozione e responsabilità è un territorio che richiede impegno | IL VIDEO

Il nuovo procuratore capo di Latina ha ufficialmente iniziato il suo incarico martedì 14 aprile, dopo essere stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura a gennaio. Durante la cerimonia di insediamento, ha espresso emozione e ha sottolineato la responsabilità legata al ruolo. Ha anche commentato che il territorio richiede un impegno costante e dedicato. La nomina segue un iter ufficiale e rappresenta un passaggio importante per la procura locale.

Si è insediato oggi, martedì 14 aprile, il nuovo procuratore capo di Latina Gregorio Capasso, nominato lo scorso gennaio dal Csm. Questa mattina la cerimonia ufficiale nell'aula della Corte d'assise del tribunale, alla presenza del procuratore generale della Corte d'appello di Roma Giuseppe Amato.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Gregorio Capasso è il nuovo procuratore capo di Latina Crisi Iran, Tajani: Gravità situazione richiede responsabilità condivisa – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un'assuzione di responsabilità...