Gregorio Capasso è il nuovo procuratore capo di Latina

Il 21 gennaio, il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato Gregorio Capasso come nuovo procuratore capo di Latina. La decisione è stata adottata con 15 voti favorevoli, superando la candidatura di Giancarlo Novelli, che ha ricevuto 12 consensi e un'astensione. Questa nomina segna un importante passaggio nel sistema giudiziario locale, con Capasso che assumerà un ruolo centrale nella gestione delle attività della procura di Latina.

La nomina del Csm. Per Capasso si tratta di un ritorno nella provincia pontina, dove era stato a lungo pubblico ministero prima dell'incarico a Tempio Pausania E' Gregorio Capasso il nuovo procuratore capo di Latina. Una nomina arrivata nel plenum del Csm di questa mattina, 21 gennaio, con 15 voti a favore, mentre 12 voti sono andati a Giancarlo Novelli, con un astenuto. Per Capasso si tratta di un ritorno a Latina, dopo aver ricoperto l'incarico di procuratore a Tempio Pausania, in Sardegna, negli ultimi anni. Alla procura di Latina era stato infatti per vent'anni come pubblico ministero e conosce dunque profondamente il territorio della provincia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Aversa, Domenico Airoma è il nuovo procuratore capo di Napoli Nord

Leggi anche: Domenico Airoma nuovo Procuratore capo a Napoli Nord

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Villa sulla spiaggia di Porto Taverna, la Procura di Tempio apre un’inchiesta; Giustizia, in Procura arrivano due nuovi pubblici ministeri.

Latina, Gregorio Capasso è il nuovo procuratore della RepubblicaGregorio Capasso, 62 anni, è il nuovo procuratore della Repubblica a Latina. Lo ha deciso il Consiglio superiore della magistratura. La ... msn.com

Gregorio Capasso è il nuovo Procuratore di LatinaÈ Gregorio Capasso il nuovo Procuratore della Repubblica di Latina. Per il magistrato pontino che compirà 63 anni a settembre, è un ritorno nel capoluogo dopo l'esperienza come Procuratore Capo a Temp ... latinaoggi.eu

VIDEO Videointervista a Gregorio Capasso nella prima puntata di "Due chiacchiere in cortile" VIDEO - facebook.com facebook