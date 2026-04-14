il governo ha la carta albertini per far saltare il piano gravina marotta

Il governo ha deciso di intervenire sulla questione riguardante il piano Gravina-Marotta, utilizzando un'ulteriore strategia attraverso l'intervento sulla Federcalcio. La mossa si inserisce in un contesto di discussioni e decisioni che coinvolgono le autorità sportive e governative, con l’obiettivo di influenzare le future scelte e le dinamiche interne alla Federazione. La situazione resta sotto osservazione mentre si attende di conoscere gli sviluppi ufficiali.

Il governo ha la carta Albertini per far saltare il tavolo Figc Il governo sta lavorando alla Federcalcio. Palazzo Chigi non si è ancora arreso all’idea di lasciare il calcio nelle stesse mani di chi lo ha ridotto così. È ormai chiaro a tutti che Malagò – proposto da 18 club di Serie A su 20 – sia l’uomo pilotato da Marotta e Gravina, ovviamente col consenso degli altri club. Un modo per non cambiare nulla. In Serie A l’unico vero oppositore è Claudio Lotito presidente della Lazio e senatore di Forza Italia. Lui ha parlato di commissariamento e ha rivelato che c’è un progetto di legge già firmato da ottanta senatore che va proprio in questa direzione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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