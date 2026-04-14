Il Giro d' Italia sbarca al Vinitaly | ecco la nuova collaborazione

Al Vinitaly 2024 è stata annunciata una collaborazione tra il Giro d'Italia e il settore vinicolo, con il Pinot Grigio DOC delle Venezie scelto come vino ufficiale dell’edizione 2026. L’accordo coinvolge anche la partecipazione di aziende vinicole e organizzatori, che hanno presentato dettagli sulla partnership durante la fiera. La collaborazione mira a promuovere il territorio e i prodotti tipici attraverso l’evento ciclistico.

Anche il Giro d’Italia è sbarcato a Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati che si è aperto domenica (58a edizione) e si chiuderà domani a Verona. E in questo contesto ieri allo spazio Masaf – Palaexpo - si è svolto l’incontro stampa “Pinot Grigio DOC Delle Venezie e Giro d’Italia. Insieme per tirare la volata dell’eccellenza italiana”, promossa dal Consorzio DOC Delle Venezie insieme a Rcs MediaGroup. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese, mondo dello sport e rappresentanti della promozione internazionale per presentare ufficialmente la partnership che vede il Pinot Grigio DOC Delle Venezie diventare...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Giro d'Italia sbarca al Vinitaly: ecco la nuova collaborazione Leggi anche: Il modello del nord Europa sbarca a Valle Muricana. Ecco la nuova scuola dell’estrema periferia Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia rossonera in collaborazione con ‘Slam Jam’Il Milan è oggi sceso in campo contro il Parma indossando la nuova quarta maglia realizzata in collaborazione con 'Slam Jam'. “Ve la giro esattamente come mi è arrivata. Non ho idea se sia vero, non sia vero, è il messaggio col quale mi sono svegliato stamattina”. Questa la news lanciata da Riccardo Trevisani a Radio Manà Manà Sport #acmilan - facebook.com facebook Ma un giro nella giuria di risponde alla domanda social fedelmente riportata da Cinzia Bancone Guarda su #RaiPlay #TvTalk | #FrancescoPanella x.com