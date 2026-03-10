Il modello del nord Europa sbarca a Valle Muricana Ecco la nuova scuola dell’estrema periferia

A Valle Muricana si sta costruendo una nuova scuola nell’area periferica. I lavori nel cantiere di via Monte Cremasco continuano con l’installazione di pannelli in legno di ultima generazione e le operazioni per suddividere e allestire gli spazi interni. La struttura rappresenta il primo esempio di modello scolastico del Nord Europa in questa zona.

La nuova e unica scuola di Valle Muricana prende forma. Proseguono i lavori nel cantiere di via Monte Cremasco dove, dopo la posa dei pannelli in legno di nuova generazione x-Lam, sono ora in corso gli interventi per la suddivisione e la realizzazione degli ambienti interni. Avviati ad agosto di un anno e mezzo fa, i lavori hanno riguardato dapprima la bonifica dell'area, completamente incolta, a cui sono seguite le opere di sbancamento, di allaccio della rete elettrica e di perforazione per le palificate. Con il posizionamento del sistema costruttivo di pannelli di legno massiccio, una tecnica innovativa molto utilizza al nord Italia e ora per la prima volta impiegata anche da Roma Capitale, i due plessi, nido e infanzia, giorno dopo giorno si stanno definendo.

