Il ministro dell’Informazione ha invitato i giovani a considerare l’agricoltura come una strada per il futuro, sottolineando un legame tra cultura e attività agricola. Durante un discorso pubblico, ha affermato che questa connessione rappresenta un elemento importante per lo sviluppo sostenibile e il mantenimento delle tradizioni locali. La sua voce si è rivolta a un pubblico giovane, incoraggiandolo a esplorare le opportunità offerte dal settore agricolo.

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è un filo sottile, ma profondissimo, che lega cultura e agricoltura.” È da qui che è partito l’intervento di Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale, intervenuto alla cerimonia del Premio “Olio delle Sirene 2026” a Sorrento con un messaggio diretto soprattutto alle nuove generazioni. “ Coltivare significa non solo lavorare la terra, ma anche coltivare lo spirito, le emozioni, la nostra identità”, ha spiegato, sottolineando il legame tra cultura e agricoltura come elemento fondante della società. Un concetto che va oltre la dimensione materiale e che abbraccia anche quella immateriale: “La cultura non è soltanto quella dei libri o della filosofia, ma è anche trasmettere alle generazioni future i nostri valori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Scegliete l’agricoltura”: l’invito di Sangiuliano ai giovani per il futuro

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