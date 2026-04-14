Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Nella giornata di oggi, il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam ha registrato una diminuzione, scendendo sotto i 44,5 euro. I contratti future con scadenza a maggio hanno perso il 4,5%, attestandosi a 44,3 euro al MWh. Questa flessione si è verificata a metà seduta, con i valori che continuano a muoversi in un contesto di mercato in evoluzione.

Scende sotto quota 44,5 euro il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. I contratti future sul mese di maggio lasciano sul campo il 4,5% a 44,3 euro al MWh. L'ipotesi di una riapertura dei negoziati tra Usa e Iran si fa più concreta dopo le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da un funzionario americano, secondo il quale "il dialogo con l'Iran procede e ci sono progressi nel tentativo di raggiungere un accordo".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattoraAvvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz legati alla tregua tra Usa e Iran.