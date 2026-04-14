La vicenda riguardante un furto di 582mila euro dai fondi dell’Agenzia per la Mobilità di Modena torna alla ribalta, con dettagli su bonifici irregolari, prelievi e acquisti personali. Il centro delle polemiche si concentra sulle critiche del partito di destra, che denuncia sconti e rateizzazioni concessi a membri del partito stesso. La vicenda è attualmente al centro di un procedimento giudiziario, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli della sottrazione.

Torna alla ribalta la vicenda dell’ ammanco in aMo (Agenzia per la Mobilità di Modena), con fondi sottratti tramite bonifici irregolari, prelievi bancomat e acquisti personali, che in totale ammontano a 582mila euro. Come sempre è il gruppo consiliare Fratelli d’Italia ad arricchire di particolari la vicenda. Questa volta, l’oggetto della denuncia dei consiglieri e parlamentari riguarda l’amministrazione di aMo che non avrebbe fatto tutto il possibile per recuperare i fondi sottratti, anzi. Secondo Fd’I si è cercato di minimizzare le conseguenze per i due amministratori unici che si sono succeduti tra il 2018 e il 2025, Andrea Burzacchini e Stefano Reggianini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso fondi sottratti ad aMo. Fd’I critica: "Sconti e rateizzazioni per i compagni di partito"

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