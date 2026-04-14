Il caro carburanti spinge la vendita dell’elettrico

Il costo elevato dei carburanti sta influenzando le decisioni di acquisto degli automobilisti nel nostro paese. Sempre più persone sembrano optare per veicoli elettrici, spinti dall’aumento del prezzo della benzina e del diesel. Questa tendenza si riflette nelle vendite di auto a zero emissioni, che continuano a crescere nel mercato italiano. I cambiamenti nei comportamenti dei consumatori sono evidenti, anche se ancora limitati rispetto al totale delle immatricolazioni.

(Adnkronos) – Il caro carburanti torna a incidere concretamente sulle scelte degli automobilisti italiani. Dopo settimane di rincari legati alle tensioni geopolitiche internazionali, cresce in modo significativo l’interesse verso le auto elettriche, mentre rallenta il diesel. Secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24, a marzo le richieste di auto elettriche usate sulla piattaforma sono aumentate del 41% rispetto al mese precedente, a fronte di un calo del 3% per le vetture diesel. L’analisi evidenzia inoltre un cambiamento più strutturale nelle prospettive degli automobilisti. Il 60% ritiene che il costo dei carburanti continuerà a crescere nei prossimi dieci anni, influenzando in modo significativo le scelte future.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Caro carburanti, la Cisl spinge: “Comuni, fate più smart working”Reggio Emilia, 7 aprile 2026 – “Chiediamo a tutti i 42 Comuni della provincia di Reggio di aumentare il numero di lavoratori e attività in smart... Leggi anche: Caro carburanti, docenti fuorisede in ginocchio: “Una tassa sul lavoro che spinge verso la povertà”