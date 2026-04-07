La Cisl invita i 42 Comuni della provincia di Reggio Emilia a incrementare il ricorso allo smart working, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita sui vantaggi di questa modalità lavorativa. La richiesta si rivolge alle amministrazioni comunali per favorire un maggiore utilizzo del lavoro agile tra i dipendenti pubblici, senza specificare tempi o modalità di attuazione. La proposta viene avanzata con l’obiettivo di valutare potenzialità e impatti di questa scelta.

Reggio Emilia, 7 aprile 2026 – “Chiediamo a tutti i 42 Comuni della provincia di Reggio di aumentare il numero di lavoratori e attività in smart working, partendo da una seria analisi dei benefici. Dentro la stazione di servizio il personale sta bruciando troppa parte del suo stipendio, già assalito dall’ inflazione che ha ripreso a correre”. È la presa di posizione di Gennaro Ferrara, leader della Cisl Fp Emilia Centrale, che ha presentato la lettera appena spedita con la quale il sindacato ha domandato agli enti locali di aprire subito un confronto non ideologico, basato sui dati. Smart working in Comune a Bologna: “Una giornata in più contro il caro carburante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro carburanti, la Cisl spinge: “Comuni, fate più smart working”

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