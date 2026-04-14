Il buon vino si vede dal vinile Il weekend tra calici e note

Nel centro storico di Reggio Emilia si svolge nel fine settimana la terza edizione di Vyni Festival, un evento dedicato al vino e alla musica. La manifestazione si svolge sabato e domenica, coinvolgendo piazze e vie della zona. I partecipanti potranno degustare diversi vini e ascoltare musica dal vivo durante le due giornate. L'evento è organizzato per promuovere la cultura enologica e musicale locale.

Tra piazze e vie del centro storico di Reggio Emilia, torna sabato e domenica Vyni Festival, per la sua edizione numero tre. Forte del successo dello scorso anno, che ha portato nell’esagono reggiano oltre 20mila presenze, per la due giorni del fine settimana si ripropongono gli stessi luoghi, si rilanciano nuovi contenuti, esperienze guidate, una proposta musicale sempre più ricca di soprese. Una fra tutte, la partecipazione di Jovanotti, circondata ancora da grande riserbo da parte degli organizzatori. Anche quest’anno Vyni si sviluppa su 4 venues nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, tra degustazioni, dj set, talk e mercato del vinile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il buon vino si vede dal... vinile. Il weekend tra calici e note Leggi anche: Il centro storico si 'inebria' con il profumo del buon vino: tornano i 'Calici di primavera' I 'Calici di Primavera' tornano a inebriare il centro: tre giorni dedicati al vino e al buon ciboVenerdì 17 (dalle 19 alle 24), sabato 18 (dalle 18 alle 24) e domenica 19 (dalle 17 alle 23), in piazza Trento e Trieste a Ferrara, torna l'evento... Argomenti più discussi: Il buon vino si vede dal... vinile. Il weekend tra calici e note; Il centro storico si 'inebria' con il profumo del buon vino: tornano i 'Calici di primavera'; Il vino fa buon sangue - D1A.LAB - eventi; I Carema di Monte Maletto | Vini così centrati non possono nascere per caso. Agriturismitaliani.it. Kali Uchis · All I Can Say. Buongiorno e Buona Domenica dall'Agriturismo Borgo Santuletta. Un viaggio tra colline, silenzi, buon vino e tempo lento nella campagna dell'Oltrepo' Pavese @borgosantuletta #agriturismitaliani #agrit facebook