Il centro storico si ' inebria' con il profumo del buon vino | tornano i ' Calici di primavera'

Nel cuore del centro storico, si svolge l’evento enogastronomico ‘Calici di primavera’, che vede la partecipazione di cantine provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Le tre serate, dal 17 al 19 maggio, prevedono degustazioni e momenti dedicati al buon vino, con orari variabili tra le 17 e le 24. La manifestazione si svolge in piazza Trento Trieste, attirando appassionati e curiosi tra le vie della città.