Il centro storico si ' inebria' con il profumo del buon vino | tornano i ' Calici di primavera'
Nel cuore del centro storico, si svolge l’evento enogastronomico ‘Calici di primavera’, che vede la partecipazione di cantine provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Le tre serate, dal 17 al 19 maggio, prevedono degustazioni e momenti dedicati al buon vino, con orari variabili tra le 17 e le 24. La manifestazione si svolge in piazza Trento Trieste, attirando appassionati e curiosi tra le vie della città.
Torna ‘Calici di primavera'. L'evento enogastronomico con cantine provenienti da tutta Italia e dall'estero è in programma venerdì 17 (dalle 19 alle 24), sabato 18 (dalle 18 alle 24) e domenica 19 (dalle 17 alle 23) in piazza Trento Trieste, a Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
I 'Calici di Primavera' tornano a inebriare il centro: tre giorni dedicati al vino e al buon ciboVenerdì 17 (dalle 19 alle 24), sabato 18 (dalle 18 alle 24) e domenica 19 (dalle 17 alle 23), in piazza Trento e Trieste a Ferrara, torna l'evento...
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