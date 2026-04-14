Igor Volley confermata anche Giulia De Nardi
Giulia De Nardi rimarrà nel roster della Igor Volley anche nella prossima stagione, continuando a ricoprire il ruolo di libero. La giocatrice veneta ha firmato un contratto valido fino al 2027, confermando la propria permanenza con la squadra. La società ha annunciato ufficialmente il rinnovo, mantenendo così una presenza stabile nel reparto dei liberi per il prossimo futuro.
Giulia De Nardi farà parte del reparto dei liberi della Igor Volley anche per la prossima stagione. La conferma della specialista veneta segue il contratto firmato un anno fa, che la lega alla società azzurra fino al 2027.Per De Nardi sarà la quarta annata consecutiva a Novara, dopo aver vinto.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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