Igor Volley altra conferma | blindata anche Giulia Carraro
La stagione della Igor Volley si apre con la conferma di Giulia Carraro come vice di Carlotta Cambi. La squadra continuerà a puntare su un reparto di registe stabile, mantenendo il duo già consolidato. La decisione di blindare la coppia evidenzia la volontà di garantire continuità e affidabilità nel ruolo chiave della regia. La società ha ufficializzato la permanenza della giocatrice anche per la prossima annata.
Reparto blindato quello delle registe per la Igor Volley, che vedrà anche per la prossima stagione Giulia Carraro affiancare in qualità di vice Carlotta Cambi, mantenendo un binomio di massima affidabilità e grande affiatamento. La palleggiatrice veneta ha infatti prolungato fino a giugno 2027 il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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