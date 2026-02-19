Calabria | Catanzaro sperimenta nuovo farmaco per ictus una svolta per la terapia d’urgenza e il recupero del paziente

A Catanzaro, un paziente ha ricevuto il nuovo farmaco Tenecteplase per l’ictus, causa di un miglioramento rapido e evidente nel suo recupero. La città diventa così il primo centro della regione a sperimentare questa terapia innovativa, che permette di intervenire in modo più efficace in fase acuta. Il trattamento, somministrato in un'unità speciale di emergenza, riduce i tempi di attesa e aumenta le possibilità di recupero completo. La sperimentazione si concentra su un gruppo di pazienti selezionati, aprendo nuove prospettive nella lotta contro l’ictus.

Calabria, un Nuovo Orizzonte nella Cura dell’Ictus: Il Tenecteplase Inaugura una Nuova Era a Catanzaro. Un paziente di 66 anni è stato il primo in Calabria a ricevere il tenecteplase, un farmaco innovativo per il trattamento dell’ictus ischemico acuto, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. L’intervento, eseguito nella Stroke Unit di II livello del Presidio Pugliese, segna un passo avanti cruciale nella gestione delle emergenze cerebrovascolari nella regione, offrendo nuove speranze per un recupero più efficace e rapido. Una Svolta Terapeutica per la Sanità Regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuovo farmaco anti-ictus in sala operatoriaRecentemente, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno, è stato effettuato un intervento innovativo per il trattamento dell’ictus ischemico acuto, utilizzando per la prima volta un nuovo farmaco trombolitico di ultima generazione.

