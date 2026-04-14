I fondi regionali ridisegnano Fornace | 200mila euro per la logistica e gli spazi pubblici

Un intervento di riqualificazione urbana coinvolge la frazione di Fornace, nel comune di Montecarlo, in provincia di Lucca, grazie a un finanziamento regionale di 200mila euro. I fondi sono destinati a migliorare la logistica e gli spazi pubblici, segnando un passo importante per il miglioramento dell’area. L’obiettivo principale è valorizzare gli spazi pubblici e ottimizzare i servizi di accesso e mobilità nel centro abitato.

FORNACE – Un’importante iniezione di fondi per cambiare il volto della frazione di Fornace. Il centro abitato situato nel comune di Montecarlo, in provincia di Lucca, si prepara a un significativo intervento di riqualificazione urbana grazie al sostegno economico della Regione Toscana. Durante la sua ultima seduta, la Giunta regionale ha infatti dato il via libera a uno stanziamento straordinario pari a 200.000 euro. Le risorse saranno impiegate per un pacchetto di lavori infrastrutturali mirato a migliorare la vivibilità della zona: il progetto prevede la costruzione di un nuovo parcheggio pubblico, la sistemazione e il potenziamento della viabilità locale, oltre all’atteso completamento dei marciapiedi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - I fondi regionali ridisegnano Fornace: 200mila euro per la logistica e gli spazi pubblici Leggi anche: Piano Investimenti: nuovi fondi in arrivo per servizi, sicurezza e spazi pubblici Nicla, la raccolta fondi continua. Il nuovo obiettivo a 200mila eurodi Fabrizio Paladino Il nuovo obiettivo della raccolta fondi per Nicla è stato fissato a 200mila euro.