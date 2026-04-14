I Cesaroni fanno il botto su Canale 5 | fans in lacrime per Antonello Fassari

I Cesaroni sono tornati in onda su Canale 5 dopo più di dieci anni, attirando l’attenzione dei fan. La puntata ha visto la partecipazione di Antonello Fassari, che ha suscitato emozioni tra gli spettatori. La serie, molto seguita in passato, continua a mantenere un buon successo di pubblico, come dimostrano le reazioni sul web e la copertura mediatica recente. La trasmissione ha generato discussioni tra gli appassionati sui social network.

I Cesaroni hanno fatto ritorno sui teleschermi di Canale 5 a distanza di oltre dieci anni. La nuova edizione della fiction ha totalizzato oltre 3 milioni di telespettatori per un totale del 22% di share, riuscendo a battere la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda La buona stella, che ha registrato il 16% di share nonostante l'ottimo traino di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. La prima puntata de I Cesaroni ha suscitato reazioni diverse tra i fans. Se alcuni sono rimasti particolarmente colpiti dalla nuova trama, altri l'hanno pesantemente critica. In rete si leggoi del tipo: "Allora il problema fondamentale secondo me...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - I Cesaroni fanno il botto su Canale 5: fans in lacrime per Antonello Fassari “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Maurizio Mattioli: “La famiglia Cesaroni è quella della porta accanto. Antonello Fassari era una persona perbene, è stata una grande perdita”Nonostante i cambiamenti generazionali e i dodici anni di pausa, I Cesaroni continua a essere una delle fiction più seguite e amate dal pubblico... "Ciao Cè... che amarezza" Il ricordo per Antonello Fassari, colonna de I Cesaroni - facebook.com facebook