Hotel più belli del Mediterraneo | la nostra selezione

Da vanityfair.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le strutture ricettive più affascinanti del Mediterraneo, ci sono hotel che offrono viste sul mare, terrazze ampie e ambienti immersi nella natura. Queste strutture si distinguono per le loro caratteristiche estetiche e le ubicazioni in zone di grande interesse paesaggistico. Molti di questi hotel dispongono di camere con affacci diretti sul mare e spazi esterni pensati per il relax degli ospiti. La selezione comprende hotel che mettono in risalto il contatto con l’ambiente naturale circostante.

Il mare in una stanza, terrazze su orizzonti infiniti, un'immersione nella natura: gli alberghi più belli del Mediterraneo dove prenotare le vacanze estive.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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