Hockey ghiaccio Gherdeina domina anche Gara-2 e allunga sul 2-0 la serie di finale con Merano

Nella finale della Alps Hockey League 2026, Gherdeina ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro Merano, portandosi sul 2-0 nella serie. La squadra ha dominato anche in Gara-2, rafforzando il vantaggio nella serie decisiva. La partita si è conclusa con un risultato che mantiene alta l’attenzione sulla sfida tra le due formazioni.

Gherdeina vince anche Gara-2 contro Merano e si porta sul 2-0 nella serie di finale della Alps Hockey League 2026. La formazione padrone di casa, dopo il 5-1 di Gara-1 a Merano, si sbarazza degli ospiti anche nella seconda partita della serie e dimostra di avere approcciato all’atto conclusivo nel migliore dei modi. Al momento per Merano si notano notevoli difficoltà nel trovare le giuste contromisure contro Gherdeina che ha già realizzato 11 reti nelle prime due uscite. GHERDEINA-MERANO 6-3 (2-0 nella serie) Il match prende il via con la rete del vantaggio dei padroni di casa di Dostalek dopo soli 68 secondi ma Merano pareggia subito i conti con Cruseman al 3:11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Gherdeina domina anche Gara-2 e allunga sul 2-0 la serie di finale con Merano Hockey ghiaccio, Merano sbanca Sisak in Gara-7 e raggiunge Gherdeina nella finale per il titolo!Sarà tutta italiana la finale dei playoff della Alps Hockey League 2026! Gherdeina, infatti, viene raggiunta da Merano che piazza l’impresa in Gara-7... Hockey ghiaccio, Gherdeina e Merano vincono Gara-4 e si portano sul 2-2 nelle rispettive semifinali di Alps LeagueÈ andata in scena l’attesissima Gara-4 delle semifinali di Alps Hockey League 2026 che metteva di fronte Gherdeina agli austriaci di Zeller Eisbaren...