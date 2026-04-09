Hockey ghiaccio Merano sbanca Sisak in Gara-7 e raggiunge Gherdeina nella finale per il titolo!

Merano ha vinto Gara-7 contro Sisak, ottenendo la qualificazione alla finale dei playoff della Alps Hockey League 2026. La squadra ha conquistato la vittoria in trasferta, chiudendo la serie e raggiungendo la Gherdeina, che aveva già ottenuto la qualificazione. La finale sarà tutta italiana, con le due formazioni che si contenderanno il titolo in una sfida che si svolgerà in casa di una delle due.

Sarà tutta italiana la finale dei playoff della Alps Hockey League 2026! Gherdeina, infatti, viene raggiunta da Merano che piazza l’impresa in Gara-7 e, vincendo in casa di Sisak, stacca il pass per la finale che assegnerà il titolo. Gara-1 si giocherà già sabato in casa di Merano, quindi Gara-2 sarà di scena in casa di Gherdeina nella serata di martedì 14 aprile. La serie, anche in questo caso, sarà al meglio delle 7 partite. KHL SISAK-HCM MERANO 2-3 (serie 3-4) Nel primo periodo gli altoatesini mettono subito le cose in chiaro con un inizio spettacolare. Il vantaggio arriva al minuto 12:50 con Nousiainen, mentre Fuchs raddoppia immediatamente al 14:25 su assist dello stesso Nousiainen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Merano sbanca Sisak in Gara-7 e raggiunge Gherdeina nella finale per il titolo! Hockey ghiaccio: KHL Sisak vincenti a Merano nella gara -3 delle semifinali della AlpsGara -3 delle semifinali della Alps Hockey League 2025-2026 non sorride al Merano. Hockey ghiaccio, Gherdeina e Merano vincono Gara-4 e si portano sul 2-2 nelle rispettive semifinali di Alps LeagueÈ andata in scena l’attesissima Gara-4 delle semifinali di Alps Hockey League 2026 che metteva di fronte Gherdeina agli austriaci di Zeller Eisbaren... Si parla di: Hockey ghiaccio Gherdeina e Merano vincono Gara-4 e si portano sul 2-2 nelle rispettive semifinali di Alps League. Hockey ghiaccio, Merano sbanca Sisak in Gara-7 e raggiunge Gherdeina nella finale per il titolo!Sarà tutta italiana la finale dei playoff della Alps Hockey League 2026! Gherdeina, infatti, viene raggiunta da Merano che piazza l'impresa in Gara-7 e, ... oasport.it Hockey ghiaccio, Gherdeina sbanca Salisburgo in Gara-7 e vola alle semifinali playoff di Alps LeagueGherdeina ha piazzato l'impresa! La formazione altoatesina, infatti, è passata sul ghiaccio di Salisburgo nel match valevole per Gara-7 dei quarti di ... oasport.it