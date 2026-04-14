Gusto e narrativa si incontrano grazie agli ' aperitivi letterari' | ospite della rassegna l' autrice Francesca Mairani
A Roncofreddo si tiene un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Piccoli mondi”, dedicata alla promozione della biblioteca locale. Questa volta, l’evento prevede un incontro con l’autrice Francesca Mairani, che si inserisce nel ciclo di “aperitivi letterari”. La manifestazione unisce momenti di lettura e narrazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi alla scrittura e alla cultura attraverso incontri dedicati.
A Roncofreddo, la rassegna culturale “Piccoli mondi”, ideata per valorizzare la biblioteca locale, prosegue con un nuovo appuntamento. Venerdì 17 aprile, alle ore 17, ospite del ciclo di incontri sarà il romanzo “La casa del ciclista” di Francesca Mairani (Scatole Parlanti editore), che racconta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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