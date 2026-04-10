Stasera, venerdì 10 aprile, torna in televisione il Grande Fratello Vip, il reality show più duraturo della televisione italiana. La conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, conduce la puntata. Tra i protagonisti di questa edizione, Adriana Volpe viene descritta come leader pacifica, mentre Lucia Ilardo si trova a rischio eliminazione. La serata continuerà con le dinamiche tipiche del reality e le eventuali decisioni del pubblico.

Torna questa sera, venerdì 10 aprile, il Grande Fratello Vip: il talent show più longevo della tv italiana prosegue la sua corsa sotto la guida attenta ed esperta di Ilary Blasi, accompagnata dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella Casa più spiata d’Italia, che ha recentemente visto approvato il prolungamento dell’edizione, il clima sta diventando sempre più incandescente, con antipatie sempre più evidenti e dinamiche che sembrano evolvere giorno dopo giorno assumendo toni anche molto accesi. Come sempre al centro delle diatribe c’è Antonella Elia che sembra non trovare l’armonia giusta, mentre nuove figure sembrano imporsi sempre di più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 10 aprile: Adriana Volpe leader pacifica, Lucia Ilardo a rischio eliminazione

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