grande fratello vip arriva il primo promo con ilary blasi

È stato diffuso il primo promo del Grande Fratello Vip con la conduttrice Ilary Blasi. Le immagini mostrano la presentatrice mentre introduce la nuova edizione del reality. Il video, pubblicato sui canali ufficiali del programma, anticipa alcune delle novità e delle sorprese che i telespettatori potranno scoprire prossimamente. La Blasi appare in abiti eleganti, pronta a condurre l'edizione.

In queste ore su Canale 5 è andato in onda il primo promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo con Ilary Blasi. Grande Fratello Vip sta tornando! La nuova edizione del celebre reality show partirà infatti su Canale 5 il prossimo 17 marzo e tante sono le novità previste. La prima riguarda proprio la conduzione. A tornare al timone della trasmissione sarà infatti Ilary Blasi, che dopo alcuni anni di assenza ha deciso di riprendere in mano le redini del programma. La seconda riguarda la durata del reality. I vertici Mediaset hanno deciso di riportare il GF alle origini e i concorrenti dunque resteranno all’interno della casa per sei settimane. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Grande Fratello Vip: a marzo con Ilary Blasi

Grande Fratello Vip pronto a tornare a marzo 2026 con Ilary Blasi

