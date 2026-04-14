Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, sono emerse dichiarazioni dure da parte di alcuni concorrenti nei confronti di Lucia Ilardo. In particolare, Blu e Renato hanno pronunciato frasi che sono state giudicate gravissime da parte del pubblico. La sorella di Lucia ha preso posizione pubblicamente, mentre sui social si sono moltiplicati i commenti che chiedono la squalifica dei due concorrenti coinvolti.

Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip, dove Lucia Ilardo è finita al centro di un’ondata di critiche e attacchi da parte di alcuni concorrenti. Nelle ultime ore, a far discutere sono state alcune frasi pronunciate da Blu Barbara Prezia e Renato Biancardi, giudicate da molti utenti del web gravissime e inaccettabili. Il pubblico social non ha tardato a reagire, parlando apertamente di bullismo e contenuti pericolosi, mentre cresce la richiesta di provvedimenti disciplinari. Secondo quanto riportato da diversi utenti e pagine social, Blu avrebbe suggerito a Renato un comportamento estremamente discutibile nei confronti di Lucia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, frasi gravissime di Blu e Renato su Lucia: interviene la sorella mentre il web chiede la squalifica

Leggi anche: Grande Fratello VIP, interviene la sorella di Lucia

Grande Fratello Vip, la sorella di Lucia Ilardo dura con Renato: “Sta giocando”Cosa sta succedendo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip? I due si erano avvicinati nella casa più spiata dagli italiani, più...