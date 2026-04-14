Grande Fratello Vip frasi gravissime di Blu e Renato su Lucia | interviene la sorella mentre il web chiede la squalifica
Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, sono emerse dichiarazioni dure da parte di alcuni concorrenti nei confronti di Lucia Ilardo. In particolare, Blu e Renato hanno pronunciato frasi che sono state giudicate gravissime da parte del pubblico. La sorella di Lucia ha preso posizione pubblicamente, mentre sui social si sono moltiplicati i commenti che chiedono la squalifica dei due concorrenti coinvolti.
Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip, dove Lucia Ilardo è finita al centro di un’ondata di critiche e attacchi da parte di alcuni concorrenti. Nelle ultime ore, a far discutere sono state alcune frasi pronunciate da Blu Barbara Prezia e Renato Biancardi, giudicate da molti utenti del web gravissime e inaccettabili. Il pubblico social non ha tardato a reagire, parlando apertamente di bullismo e contenuti pericolosi, mentre cresce la richiesta di provvedimenti disciplinari. Secondo quanto riportato da diversi utenti e pagine social, Blu avrebbe suggerito a Renato un comportamento estremamente discutibile nei confronti di Lucia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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