Martedì 14 aprile va in onda la nona diretta del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata, tre concorrenti note come le “tre regine” della Casa si alleano, ma questa decisione potrebbe comportare dei rischi. La trasmissione viene trasmessa su Mediaset e prevede l’intervento delle opinioniste che commentano le vicende dei partecipanti.

Ritorna con la nona diretta della stagione il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli, va in onda con una nuova puntata del reality show di Mediaset martedì 14 aprile. Nella Casa più spiata d’Italia cambiano regole e strategie, perché ha preso forma un’inattesa triplice alleanza tra le “big” di questa edizione, Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Cosa accadrà questa sera? Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 14 aprile. Nuovo appuntamento stasera, martedì 14 aprile, con la diretta del Grande Fratello Vip su Canale5. Ilary Blasi torna al timone del prime time di Mediaset, affiancata dalle pungenti Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 14 aprile: le tre regine della Casa si alleano (ma rischiano)

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