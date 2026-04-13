grande fratello vip tre gieffine si alleano contro gli uomini della casa la decisione

In questa edizione del Grande Fratello VIP, tre delle concorrenti hanno deciso di allearsi per affrontare gli uomini presenti nella Casa. La loro scelta è stata comunicata durante una conversazione tra le gieffine, senza però coinvolgere gli altri concorrenti. La decisione è stata presa per confrontarsi con alcune dinamiche che si sono sviluppate negli ultimi giorni all’interno del programma. La loro alleanza ha suscitato reazioni tra gli altri partecipanti.

Grande Fratello VIP, tre gieffine si sono alleate per combattere gli uomini della Casa. La decisione. Nelle ultime ore Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe hanno finalmente deciso di fare la pace e di allearsi contro gli uomini della casa. É stata proprio la Mussolini ad affermare: “Loro, Renato e tutti i ragazzi mi spingevano contro di te. Mi ripetevano, ‘vai, parla’. Perché per loro tu mi stavi offrendo su un piatto d’argento la possibilità di attaccarti. Certo che fanno il doppio gioco. Era facile per me dire, ‘avete visto cosa ha fatto Antonella?’! Marco mi diceva, ‘parla, dì una parola. Ma io perché devo parlare? Che parlino loro.🔗 Leggi su 361magazine.com

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