Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 14 aprile

Oggi, 14 aprile 2026, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026 sono stati annunciati i concorrenti in nomination. Al momento, i nomi dei partecipanti nominati non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La puntata ha visto la discussione tra i concorrenti e le prime indicazioni sui prossimi sviluppi del reality. La modalità di voto e le eventuali strategie saranno illustrate nelle prossime puntate.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 14 aprile 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 14 aprile Grande Fratello VIP, Dal Bacio alla Nomination Choc, Il Ribaltone nella Casa del GF Vip in Poche Ore Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 3 aprile Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 7 aprile