Grande Fratello Vip 2026 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 14 aprile

Stasera, alle 21:35 su Canale 5, va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026. Questa è la data stabilita per la trasmissione settimanale del reality, giunta alla sua nona edizione. Le anticipazioni e le ultime notizie sul programma sono state diffuse nelle ore precedenti. La puntata, come di consueto, sarà trasmessa in diretta e includerà momenti di intrattenimento e aggiornamenti sui concorrenti.

Stasera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nella Casa bastano pochi istanti per passare dalle simpatie agli scontri più accesi. E quello tra Antonella Elia e Marco Berry ne è l’esempio perfetto: in appena tre giorni, tra i due si è passati da una certa complicità. a un vero e proprio gelo. A far scoppiare tutto è stata una frase apparentemente innocua. Durante una discussione tra Antonella e Paola Caruso, Marco ha dichiarato di trovare quest’ultima “simpaticissima”.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 14 aprile CAOS e TENSIONE alle STELLE al GRANDE FRATELLO VIP 2026 Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 3 aprileStasera, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprileGrande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 7 aprile Stasera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la...