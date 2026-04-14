Gmail diventa blindato anche su smartphone | cosa cambia davvero

Google ha annunciato l’introduzione della crittografia end-to-end su Gmail anche sui dispositivi mobili, Android e iOS. Questa novità permette di inviare e ricevere email protette senza bisogno di applicazioni extra o strumenti di terze parti. La funzione rappresenta un aggiornamento importante per la sicurezza delle comunicazioni su smartphone e tablet, offrendo agli utenti una maggiore protezione dei messaggi. La funzionalità è ora disponibile per tutti gli utenti di Gmail.

Finalmente Google porta la crittografia end-to-end su mobile e cambia le regole del gioco. Gmail ora consente di inviare e leggere email protette anche su dispositivi Android e iOS, senza app aggiuntive o strumenti esterni. Una promessa mantenuta dopo anni di attesa. Come funziona questo aggiornamento di Gmail. L’aggiornamento punta tutto sulla semplicità. Chi utilizza già l’app Gmail non dovrà fare nulla: i messaggi cifrati arrivano e si leggono come normali email. Chi invece non usa l’app può accedere tramite browser, senza perdere sicurezza. Per attivare la protezione basta un gesto: cliccare sull’icona del lucchetto e selezionare l’opzione di crittografia prima dell’invio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gmail diventa blindato anche su smartphone: cosa cambia davvero Identità digitale UE: lo smartphone diventa un caveau blindatoL’Unione Europea sta definendo l’EUDI Wallet, un sistema di identità digitale distribuita che sposta il controllo delle credenziali direttamente... Differenza tra Bloccare e Limitare su Instagram: cosa cambia davveroPrivacy e Relazioni Digitali: guida alla scelta tra barriere definitive e filtri invisibili: quando conviene bloccare un contatto su Instagram e...