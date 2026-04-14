Gli ultrà dell’aborto si scoprono chierichetti

Dopo un incidente diplomatico tra la Casa Bianca e la Santa Sede, alcuni sostenitori del diritto all’aborto hanno reagito con durezza. La polemica si è accesa quando alcune figure sono state accusate di aver usato toni offensivi nei confronti della Chiesa, portando a un acceso dibattito pubblico. La vicenda ha coinvolto esponenti politici e attivisti, che hanno chiesto risposte ufficiali alle parole ritenute provocatorie.

«Prenda posizione», «venga in Aula a spiegare», «si vergogni». Il governo. Sono i tre cardini della dialettica dell’opposizione, che non avendo un’idea di Paese e di futuro alterna le formule da rissa a seconda dei giorni della settimana, sul calendario di frate Indovino. Tutti reduci dalla notte dell’Innominato, tutti in processione con i ceri al posto dei vessilli della Cgil. La scena è singolare, i teologi usciti dal comitato centrale mettono perfino tenerezza. Bonelli parla di blasfemia con la giugulare gonfia neanche fosse un allievo di don Baget Bozzo: «Giorgia Meloni augura buon viaggio al Papa in Africa ma tace vergognosamente sulla blasfemia di Trump.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli ultrà dell’aborto si scoprono chierichetti Gli ultrà dell’accoglienza si svegliano: i disperati fan comodo agli sfruttatoriOra vi indignate? Davvero? Vi sentite in colpa per il sushi a domicilio? Per il chicken burger king mangiato sul divano guardando la tv? Vi pentite... Si aggira con una mano sanguinante per Modena, gli agenti scoprono che si è ferito durante un furto in un'autoUn arresto per furto aggravato su autoveicolo, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nella notte a Modena.