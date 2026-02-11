Gli ultrà dell’accoglienza si svegliano | i disperati fan comodo agli sfruttatori

Gli ultrà dell’accoglienza si trovano a dover fare i conti con una realtà diversa da quella idealizzata. L’inchiesta sulla piattaforma di consegne ha acceso un dibattito acceso tra chi difende i diritti dei lavoratori e chi vede nell’immigrazione una soluzione ai problemi economici. Ma dietro le parole, si scopre che sono proprio i lavoratori più vulnerabili, spesso sfruttati e sottopagati, a pagare il prezzo più alto. La crescita di questa forza lavoro, alimentata anche dall’immigrazione di massa, ha portato a una vera e propria erosione dei dir

L’inchiesta su Glovo fa commuovere i progressisti. Ma è proprio l’immigrazione di massa, da loro celebrata, ad aver rimpolpato l’esercito di poveri da sottopagare e accelerato l’erosione dei diritti di tutti i lavoratori. Ora vi indignate? Davvero? Vi sentite in colpa per il sushi a domicilio? Per il chicken burger king mangiato sul divano guardando la tv? Vi pentite come dei Gramellini per aver chiamato Glovo? Per aver usato il rider? Vi pentite di non avergli dato nemmeno la mancia? Vi sorprende la sua paga da fame? Vi sorprendono i 2,5 euro a consegna? Il trattamento da schiavo? Davvero?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli ultrà dell’accoglienza si svegliano: i disperati fan comodo agli sfruttatori Approfondimenti su Glovo Lavoro “Sotto gli occhi di tutti” di Rosanna Paradiso racconta la tratta che “cambia e si rafforza ma poche donne denunciano gli sfruttatori” “Ho scritto al primo ministro coreano chiedendogli più concerti in Messico per i BTS”: la presidente Claudia Sheinbaum si mobilita per i fan disperati La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha deciso di intervenire per accontentare i fan dei BTS. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Glovo Lavoro Argomenti discussi: Gli ultrà dell’accoglienza si svegliano: i disperati fan comodo agli sfruttatori; Super accoglienza a Pesaro, baci e abbracci a Falconara: il Trophy Tour per la Champions di futsal parte alla grande; Cosa ha regalato Bad Bunny a chi ha realizzato il suo iconico look del Super Bowl; Gran Turismo 7 aggiunge il potente Xiaomi SU7 Ultra allo storico debutto del brand cinese nel simulatore. Dopo gli scontri e gli arresti, scena muta. I due ultrà dell’Union Brescia non rispondono al gipBrescia, 5 novembre 2025 – Dopo gli scontri, scena muta. Hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice i due ultrà dell'Union Brescia arrestati, dagli agenti della Questura di Brescia con i ... ilgiorno.it Scontri prima di Genoa-Inter, spunta la pista dell’alleanza con gli ultrà del NapoliGli ultrà genoani non erano da soli, negli scontri di domenica pomeriggio prima della partita contro l’Inter. Ad aiutarli nel tentativo di affrontare i tifosi nerazzurri - uno scontro mai avvenuto, ... genova.repubblica.it Una super serata ieri Da Romagnolo Hotel Ristorante Gelateria con una Jessica "scatenata" (par non dire altro ) e una Galina particolarmente "gobbosa" Grazie a tutto lo staff Romagnolo per la sempre calorosa accoglienza E cari i nostri «attori pe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.