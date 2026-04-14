Giulia Michelini mamma single a 19 anni suo figlio Cosimo nato dalla relazione con Giorgio Cerasuolo

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Michelini ha avuto il suo primo figlio a 19 anni, frutto di una relazione con un velista. La gravidanza si è conclusa con la nascita di un bambino di nome Cosimo, e la relazione si è interrotta durante la gravidanza stessa. La donna ha quindi affrontato la maternità come madre single, senza ulteriori dettagli sulla situazione familiare.

Giulia Michelini è diventata mamma a 19 anni, dopo una relazione con il velista Giorgio Cerasuolo, terminata durante la gravidanza. Suo figlio, Cosimo, nato nel 2005 ha oggi 21 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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