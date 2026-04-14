Giulia Michelini mamma single a 19 anni suo figlio Cosimo nato dalla relazione con Giorgio Cerasuolo

Giulia Michelini ha avuto il suo primo figlio a 19 anni, frutto di una relazione con un velista. La gravidanza si è conclusa con la nascita di un bambino di nome Cosimo, e la relazione si è interrotta durante la gravidanza stessa. La donna ha quindi affrontato la maternità come madre single, senza ulteriori dettagli sulla situazione familiare.

Giulia Michelini è diventata mamma a 19 anni, dopo una relazione con il velista Giorgio Cerasuolo, terminata durante la gravidanza. Suo figlio, Cosimo, nato nel 2005 ha oggi 21 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Giorgio Cerasuolo, l’ex di Giulia Michelini (e padre del figlio Cosimo)L’ex di Giulia Michelini è Giorgio Cesarasuolo, che l’ha resa madre nel 2005 di Cosimo: la loro storia è terminata durante la gravidanza dell’attrice.

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Questa sera tra gli ospiti di Belve anche Giulia Michelini per una intervista che conquisterà il pubblico. Non si concede molto l'attrice, sarà interessante ascoltare le sue parole - facebook.com facebook

Stasera l’intervista di Giulia Michelini a #Belve sarà esilarante. Vi consiglio di seguirla, non ve ne pentirete x.com