Giro d' Italia 2026 esperienza esclusiva per due persone all' Alessandria-Verbania | come partecipare all' asta

Il Giro d'Italia 2026 prevede una tappa tra Alessandria e Verbania, che si terrà venerdì 22 maggio. La corsa attraverserà alcune province del nord Italia, raggiungendo la regione del Piemonte. In occasione di questa tappa, è stata annunciata un'asta per aggiudicarsi un’esperienza esclusiva per due persone, legata alla manifestazione. La partecipazione all’asta permette di vivere da vicino l’evento e di accedere a servizi dedicati durante la corsa.

Venerdì 22 maggio il Giro d'Italia, giunto alla sua 109esima edizione, passerà in provincia di Novara e nel Verbano Cusio Ossola. La tappa da cerchiare in rosso è la numero 13 da Alessandria a Verbania e vedrà i corridori transitare come primo comune del novarese a Casalvolone, per poi passare a.🔗 Leggi su Novaratoday.it Giro 2026: all’asta l’esperienza VIP con il team Visma a NovaraIl ventidue maggio 2026, la tredicesima tappa del 109esimo Giro d’Italia porterà il grande ciclismo tra le strade della provincia di Novara e del...