Giornata del Jazz il 30 aprile a Roma | concerto gratuito per le scuole e streaming

Il 30 aprile si tiene a Roma la Giornata del Jazz, con un concerto gratuito rivolto alle scuole e una diretta streaming aperta a tutti. L’evento è organizzato dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica e dall’associazione Il jazz va... È previsto che il concerto si svolga in una location cittadina, coinvolgendo studenti e appassionati di musica. La giornata mira a promuovere la cultura jazz tra i giovani e a favorire la partecipazione online.

Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, insieme all’associazione Il jazz va a scuola (accreditata MIM – Piano delle Arti) e alla Fondazione Musica per Roma, promuove l’edizione 2026 della Giornata internazionale del Jazz, con la direzione artistica di GeGè Telesforo e Paolo Fresu. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it La Big Band Jazzset Orchestra in concerto per la Giornata internazionale del jazzLa città di Verona celebrerà giovedì 30 aprile 2026 la Giornata internazionale del jazz 2026, con l’esibizione della storica Big Band Jazzset... Jazz: il trio di gaetano liguori dedica a dario fo il "concerto per la libertà" sabato 18 aprile alla camera del lavoroMILANO - È in programma sabato 18 aprile alla Camera del Lavoro di Milano il Concerto per la libertà - 25 aprile e dintorni del Gaetano Liguori Trio... Temi più discussi: Giornata Mondiale del Jazz 2026 – Call per eventi e iniziative; Jazz Day, il conservatorio Tito Schipa celebra la giornata internazionale con Rick Margitza; International Jazz Week | Storie d’Oltreoceano; Alla giornata internazionale del jazz un omaggio Gino Paoli. Alla giornata internazionale del jazz un omaggio Gino Paoli(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il fascino del jazz incontra la grande scuola cantautorale. In occasione della Giornata internazionale del jazz, in ... spettacoli.tiscali.it Jazz Day, il conservatorio Tito Schipa celebra la giornata internazionale con Rick MargitzaIl Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, celebra l’International Jazz Day 2026 con un appuntamento di particolare rilievo artistic ... lecceprima.it Alla giornata internazionale del jazz un omaggio Gino Paoli. L'appuntamento è fissato in Sicilia, a Castelbuono, il prossimo 30 aprile #ANSA - facebook.com facebook