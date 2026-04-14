Giocano tutti tranne lui Gimenez ultima delle riserve Ma non doveva essere il suo turno?

Durante la partita, tutti i giocatori in panchina sono scesi in campo, tranne uno, che si trovava tra le riserve e non è stato utilizzato. In particolare, il calciatore messicano, considerato una risorsa importante nel piano dell'allenatore per le fasi finali del campionato, è entrato in campo solo a Napoli, giocando circa trenta minuti, mentre nella successiva gara con l'Udinese non è stato impiegato.

In questi casi non si capisce mai bene quanto sia una convinzione reale o un semplice auspicio da spendere pubblicamente, sperando di azzeccarci. E' da oltre un mese che Allegri, quando gli vengono chiesti lumi su Gimenez, spiega di considerare il messicano una risorsa importante per il finale di stagione. La classica arma in più che torna a disposizione della squadra dopo essere mancata per troppo tempo. Il fatto è che pareva davvero tutto apparecchiato affinché lo fosse: un reparto inceppato, compagni zeppi di problemi di varia natura, equivoci tattici, incertezze personali. Santiago sembrava l'uomo giusto per rivitalizzare la fase offensiva.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocano tutti tranne lui, Gimenez ultima delle riserve. Ma non doveva essere il suo turno? L’hotel doveva essere chiuso, ma dentro c’erano 50 bambini delle elementari. L’ispezione a Rimini: denuncia e multe per un albergatoreRimini, 2 aprile 2026 – A Rimini la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero il titolare di due hotel dopo un controllo sulle strutture... Mkhitaryan e il “patto” con Bastoni: «Il gol doveva essere suo, siamo una famiglia»Nel post-partita della sfida vinta dall’Inter al Via del Mare contro il Lecce, Henrikh Mkhitaryan si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare... Buonasera a tutti, mio figlio di 6 anni gioca parecchio a Minecraft, a lui piacerebbe tanto poter giocare con qualcuno ma i suoi compagni/amici non giocano. Qualcuno ha un figlio più o meno coetano a cui piace giocare a Minecraft che vorrebbe giocare online - facebook.com facebook