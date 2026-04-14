GF Vip la frase gravissima di Renato e Blu su Lucia | Prendila a calci Chiesti provvedimenti

Nel reality show Grande Fratello Vip, sono state segnalate frasi offensive tra alcuni concorrenti, tra cui una dichiarazione considerata gravissima rivolta a una partecipante. La frase, pronunciata da due concorrenti, invitava a prendere a calci un’altra persona all’interno della casa. Di fronte a quanto accaduto, sono stati chiesti provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. La situazione ha suscitato reazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Non c’è pace al Grande Fratello Vip dove liti e intrighi sono ormai all’ordine del giorno. Gli equilibri nella casa sono sempre più precari e non mancano polemiche, ma anche frasi di cattivo gusto. Proprio come quella pronunciata da Blu Barbara Prezia che è stata protagonista di un momento molto discusso in cui parlava con Renato di Lucia Ilardo. La frase gravissima di Blu su Lucia Ilardo. Ma andiamo con ordine. Tutto è partito da una segnalazione fatta da Deianira Marzano e da un video che circola su X. Nel messaggio inviato all’esperta di gossip viene raccontato un episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni utenti infatti Renato Biancardi avrebbe chiesto consiglio a Blu riguardo la volontà di allontanarsi da Lucia Ilaro.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - GF Vip, la frase gravissima di Renato e Blu su Lucia: “Prendila a calci”. Chiesti provvedimenti Leggi anche: “Falla ubriacare e prendila a calci”: la sorella di Lucia Ilardo chiede la squalifica di Blu Prezia al Gf Vip GF Vip, pioggia di critiche per la frase di Renato Biancardi su Lucia IlardoSono scattate diverse scintille negli ultimi giorni tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi.