La situazione nella Casa del GF VIP 8 si fa sempre più complicata dopo le dichiarazioni di Renato e Blu, che hanno suscitato una dura reazione da parte della madre di Lucia Ilardo. La donna ha deciso di intervenire pubblicamente, commentando le parole usate nei confronti della figlia. La tensione tra i concorrenti continua a crescere, alimentando discussioni e reazioni tra i partecipanti e il pubblico.

Il clima nella Casa del GF VIP 8 resta teso per la vicenda che ha coinvolto indirettamente Lucia Ilardo. I video di quello che è accaduto sono circolati sui social tanto da spingere anche la mamma della ragazza a intervenire. Nella giornata di ieri anche la sorella della gieffina aveva denunciato l’episodio, chiedendo addirittura alla produzione del Grande Fratello di intervenire! Le durissime parole della sorella di Lucia Gli episodi che hanno acceso la polemica. Negli ultimi giorni, Lucia Ilardo è stata al centro di diverse situazioni nella Casa del GF VIP 8. Alcuni comportamenti attribuiti a Renato Biancardi, Blu Prezia e Nicolò Brigante hanno attirato l’attenzione del pubblico.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, interviene la mamma di Lucia Ilardo: dura reazione alle parole di Renato e Blu

GF VIP, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario Guglielmi spiazzaIl GF VIP continua a essere al centro dell’attenzione e tra i nomi più discussi c’è Lucia Ilardo.

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Temi più discussi: GF Vip 8, Raul affonda Lucia: Avresti potuto evitare di andare a letto con Renato; Grande Fratello Vip, frasi gravissime di Blu e Renato su Lucia: interviene la sorella mentre il web chiede la squalifica; Grande Fratello VIP interviene la sorella di Lucia; GF Vip, Maria Concetta Schembri interviene su Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Lui immaturo e incoerente.

GF VIP, la sorella di Lucia vuole la squalifica di Renato e Blu: la clip che divide il webUn video diventato virale divide il pubblico del Grande Fratello VIP. Le immagini sarebbero poco chiare ma bastano a scatenare accuse e richieste di intervento immediato da parte della produzione. movieplayer.it

GF Vip, il siparietto di Renato e Blu su Lucia Ilardo fa la sorellaAl GF Vip scoppia la polemica: un siparietto di Renato e Blu su Lucia fa infuriare il web e scatena la dura reazione della sorella ... ilvicolodellenews.it

“C’è un piano per umiliarla, si tratta di bullismo e violenza”. Ore di tensione al Grande Fratello Vip. Un video che ritrae Renato Biancardi e Blu Barbara Prezia intenti a confabulare su Lucia Ilardo ha scatenato una dura reazione dei cari della gieffina - facebook.com facebook

Al GF Vip un video virale coinvolge Blu e Renato: la sorella di Lucia Ilardo parla di bullismo e chiede provvedimenti. x.com