Un ex dipendente del Comune di Genova, di 64 anni, attualmente residente ad Alessandria, è coinvolto in un'indagine condotta dalla procura di Sarajevo. L'uomo, che si definisce cacciatore e rivendica simpatie di estrema destra, si è presentato davanti al giudice senza rispondere alle domande. La sua difesa ha descritto l’indagato come un millantatore, mentre si trovava in una situazione di confronto legale.

E' nato a Genova ed è un ex dipendente del Comune di Genova. Sessantaquattro anni, cacciatore, oggi residente in provincia di Alessandria. Il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati nella vicenda dei “safari di Sarajevo”, i cecchini-turisti che avrebbero pagato durante la guerra nei Balcani degli anni Novanta per partecipare alle sedute di fuoco dalle colline intorno a Sarajevo per colpire civili inermi, comprese donne e bambini. Davanti alla Procura di Milano l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Per il semplice motivo che sono tre giorni che non dorme per un'accusa pazzesca – dice il suo avvocato, Licia Sardo - abbiamo depositato una memoria di due pagine dove spiega che era semplicemente un millantare racconti che aveva avuto da gente che effettivamente è andata là".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, ex dipendente del Comune tra i turisti-cecchini di Sarajevo indagati dalla procura, la sua difesa lo definisce millantatore

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