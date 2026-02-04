La procura di Milano ha aperto un’indagine su un uomo di 80 anni, residente in provincia di Pordenone, che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di alcune vittime di Sarajevo durante gli anni della guerra. L’uomo è ora sotto accusa per omicidio volontario aggravato. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, potrebbe far parte di un gruppo di “turisti cecchini” che tra il 1992 e il 1995 avrebbe viaggiato da Trieste e altre zone d’Italia per sparare su donne e bambini nella capitale bosniaca assediata. La vic

Un uomo di 80 anni della provincia di Pordenone è indagato per omicidio volontario aggravato nell’inchiesta della Procura di Milano sulla vicenda dei cosiddetti ‘ cecchini del weekend ‘, un presunto gruppo di ‘ turisti cecchini e cacciatori ‘ che fra 1992 e 1995 sarebbero partiti da Trieste e altre zone d’Italia per andare sparare su donne e bambini a Sarajevo, la capitale bosniaca assediata durante la guerra nella ex Jugoslavia. Da quanto apprendo il pubblico ministero di Milano, Alessandro Gobbis, ha iscritto sul registro degli indagati l’uomo e gli ha notificato un invito a comparire per rendere interrogatorio dopo che il suo nome è stato fatto da una donna del luogo al giornalista-scrittore, Ezio Gavazzeni che con gli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini (ex magistrato a Milano) ha fatto aprire inizialmente l’indagine del Ros contro ignoti per omicidio volontario plurimo aggravato da motivi abietti e crudeltà con un esposto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cecchini ‘turisti’ a Sarajevo, c’è un indagato

Approfondimenti su Sarajevo Cecchini

Un italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

Ultime notizie su Sarajevo Cecchini

Argomenti discussi: Un Safari emotivo tra fratello e sorella: la pièce in scena scelta dagli spettatori; Un giornalista croato intervista un testimone che afferma di aver visto Vucic e Seselj partecipare all'uccisione di un cecchino durante il Sarajevo Safari; La riscossa della Barbera d’Asti, entrata nella top 10 mondiale; A Minneapolis negozi e ristoranti chiusi per paura ma facciamo rete per resistere.

Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare a donne e bambini»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra ... leggo.it

Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Camionista friulano 80enne indagato per omicidio: «Si vantava di aver fatto la caccia all'uomo»PORDENONE - Un 80enne della provincia di Pordenone dovrà presentarsi in Procura a Milano per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta denominata cecchini ... ilgazzettino.it

L’intervento del vicepresidente ORGS Geologo Giorgio Cecchini su Materia Rinnovabile - facebook.com facebook