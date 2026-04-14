Genitori troppo invadenti | il controllo psicologico che ferisce i figli

Una ragazza di diciotto anni ha denunciato che i genitori le hanno tolto lo smartphone e le hanno imposto una punizione dopo aver scoperto un litigio con il suo ragazzo. Secondo la denuncia, i genitori hanno esercitato un controllo eccessivo sulla sua vita personale, limitando la sua autonomia e intervenendo in modo invasivo nel suo rapporto con il partner. La vicenda è oggetto di un procedimento legale volto a chiarire i limiti di intervento dei genitori sulla vita dei figli adulti.

Una giovane di diciotto anni ha la propria autonomia personale venire drasticamente limitata dai genitori, i quali hanno tentato di imporre il proprio giudizio confiscandole lo smartphone e imponendole una punizione dopo aver intercettato un diverbio tra lei e il suo compagno. Questo episodio mette in luce un modello educativo caratterizzato da un eccessivo coinvolgimento genitoriale che, pur partendo spesso da intenzioni protettive, rischia di trasformarsi in una forma di gestione coercitiva della vita dei figli ormai adulti. Le dinamiche del controllo psicologico e l’impatto sulla salute mentale. L’episodio riportato dalla ventenne....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genitori troppo invadenti: il controllo psicologico che ferisce i figli Registro elettronico, Caccamo: “Il male assoluto”. Genitori ossessionati dal controllo proiettano le loro frustrazioni sui figliFilippo Caccamo, docente e attore noto al mondo della scuola, ha dedicato ampio spazio alla critica del registro elettronico durante la sua... Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: «Abbiamo provato troppo a lungo ad avere figli in modo naturale, mentre la scienza permette di diventare genitori senza subire troppe sofferenze»La nascita di Clara Isabel è stata il traguardo di un percorso lungo e impegnativo.