Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di allargare la loro famiglia, dopo aver tentato a lungo di concepire naturalmente senza successo. La causa di questa scelta è il tempo trascorso senza risultati e la consapevolezza che la scienza offre soluzioni più semplici e meno dolorose. A soli quattro mesi dalla nascita della loro prima figlia, Clara Isabel, i due sono già pronti a tentare di avere un altro bambino, dimostrando la loro determinazione a diventare genitori più numerosi.

La nascita di Clara Isabel è stata il traguardo di un percorso lungo e impegnativo. «Dopo cinque anni di tentativi di concepimento naturale abbiamo affrontato un percorso di procreazione medicalmente assistita, ovvero la fecondazione in vitro», raccontano. E, da allora, hanno maturato una convinzione: «Abbiamo voluto provare per troppo tempo in modo naturale, mentre la scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze». Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, nel 2017, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono marito e moglie dall'estate 2024. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: «Abbiamo provato troppo a lungo ad avere figli in modo naturale, mentre la scienza permette di diventare genitori senza subire troppe sofferenze»

