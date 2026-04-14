Gas russo Meloni | attenzione a come ci muoviamo

Il tema del gas russo torna al centro del dibattito politico, con la presidente del Consiglio che invita alla cautela nelle decisioni. In un'intervista, ha menzionato l’operatore del settore come esempio e ha espresso la speranza che, in futuro, si possa arrivare a una soluzione pacifica in Ucraina. Le sue parole si inseriscono in un quadro di attenzione alle scelte energetiche e alle implicazioni diplomatiche.

ROMA, 14 APR – “Descalzi è un operatore del settore”, capisco il suo punto di vista, “io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo riusciti” a raggiungere la “pace in Ucraina”. “Ma” sul gas russo “dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Verona. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Piacenza, “Dammi i soldi o ti ammazzo”. Rapinatore dell’Est Europa in fuga con l’incasso .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Gas russo, Meloni: “attenzione a come ci muoviamo” Meloni, sul gas russo capisco Descalzi ma serve fare attenzione"Descalzi è un operatore del settore", capisco il suo punto di vista, "io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo...